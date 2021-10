10 bestuurders testen positief op alcohol

Lanaken/Maasmechelen

Bij de SLim-controles van afgelopen weekend hebben acht bestuurders positief op alcohol getest. Drie zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

Bij de controles werden nog vijf voertuigen getakeld omdat de chauffeur geen rijbewijs had, vermoeden van niet verzekering en een inbeslagname.

Naast de SLim-actie werd er ook gecontroleerd aan een gekende overlastplek in Lanaken. Daar werd een rijbewijs ingetrokken na een positieve ademtest. Een andere bestuurder kreeg een rijverbod van 6 uur. In twee auto’s werd een drugshond losgelaten. Er werd in een auto drugs gevonden. mm