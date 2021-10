Titelhouder Matthias Casse grijpt naast medaille op Grand Slam judo in Parijs

Matthias Casse heeft zondag op het Grand Slam judotoernooi in Parijs geen medaille kunnen veroveren in de klasse tot 81 kg. Hij verloor de finale van de herkansingen.

De nummer twee op de wereldranking en winnaar van olympisch brons, tevens titelhouder in Parijs, was vrij in de eerste ronde. Hij won in zijn groep van de Canadees Francois Gauthier Drapeau en verloor dan van de Japanner Takeshi Sasaki. In de eerste ronde van de herkansingen vloerde hij de Duitser Tim Gramkow (IJF 105). Daarna verloor hij in het duel om brons van de Japanner Sotaro Fujiwara (IJF 31).

Zaterdag bezorgde Mina Libeer België met brons in de categorie tot 57 kg wel een medaille.