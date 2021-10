Brussel

“Met ‘Smart Nation’ zal ik alle digitale contacten van onze overheden met de burgers op mekaar afstemmen. Dat moet in 2023 resulteren in een makkelijke en efficiënte digitale portefeuille voor elke Belg.” Dat zegt staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) in zijn eerste interview in het Nederlands.