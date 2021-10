Italiaan Battistella wint eerste editie van wielerwedstrijd Veneto Classic

De jonge Italiaan Samuele Battistella (22) heeft de eerste editie van de Veneto Classic gewonnen. Hij had in Bassano del Grappa een kleine voorsprong op een achtervolgend viertal. Battistella was in de finale weg met landgenoot Matteo Trentin, maar die viel nadat hij in volle klim tegen het achterwiel van zijn vluchtmaat reed.

De Veneto Classic werd voor het eerst georganiseerd door oud-renner Filippo Pozzato en is een wedstrijd tussen Venetië en Bassano del Grappa over een afstand van 207 km. Na Battistella kwamen de Zwitser Marc Hirschi en de Colombiaan Jhonatan Valencia over de streep. Lutsenko, die veel afstopte voor zijn ploegmaat, werd uiteindelijk vierde. Organisator Pozzato is tevreden met deze eerste editie maar zal volgend jaar een klim minder in het parcours opnemen wegens “te zwaar”.

De Veneto Classic was onderdeel van een nieuw drieluik in Veneto. Woensdag won Xandro Meurisse de Giro del Veneto terug sinds 2012. Vrijdag zegevierde Aleksej Lutsenko in de eerste Serenisima Gravel, een gravelrace. De drie koersen gaan door onder de vlag Ride the Dreamland.