Landgenoot Thomas Genon wordt zevende in “meest brutale mountainbikerace ter wereld”

Onze landgenoot Thomas Genon is in het Amerikaanse Utah zevende geëindigd in de spectaculaire Red Bull Rampage Mountainbike. De overwinning was voor de vierde keer op rij voor de Canadees Brandon Semenuk.

De ruwe bergruggen rond het Amerikaanse Hurricane vormden het strijdtoneel voor de twintigste editie van de legendarische MTB-competitie Red Bull Rampage. Het concept is eenvoudig. De riders moeten samen met hun team een eigen track uit de Amerikaanse bergrug hakken. Ze krijgen daarvoor vier dagen, gevolgd door vier dagen trainen voor de wedstrijd zelf. Op de dag van de waarheid krijgen ze twee kansen om zo snel en stijlvol mogelijk af te dalen. Een jury geeft punten. De rider met het meeste punten wint.

“Je kan Red Bull Rampage met geen enkele andere wedstrijd vergelijken”, vertelt onze landgenoot Thomas Genon, die er voor de achtste keer bij was in deze freeride mountainbike-competitie. “De omstandigheden zijn extreem. De woestijn in Utah is bloedheet, de steile hellingen erg verraderlijk en we moeten zelf onze routes uit de rotsen hakken. Zonder powertools. Een normale slopestyle MTB-wedstrijd lijkt kinderspel naast Red Bull Rampage. We kiezen zelf hoe we rijden, en hoe moeilijk we het onszelf maken. De focus ligt niet op de tricks, maar vooral op heelhuids beneden geraken. Er zijn niet al te veel regels. Dat zegt genoeg.”

Na twee mooie runs van de berg werd Genon zevende. “Het was echt iets speciaals. Als je bovenop die berg staat, net voor je dropt, ben je even helemaal alleen op de wereld. Dan vol focus naar beneden om te tonen wat je kan. Gevolgd door die ongelooflijke ontlading. Onbeschrijflijk is dat. Ik heb alles kunnen tonen wat ik wou. De grenzen van onze sport worden hier keer op keer verlegd.”

Het was de Canadees Brandon Semenuk die uiteindelijk - en al voor de vierde keer! - de overwinning pakte, met Kurt Sorge op de tweede en Reed Boggs op de derde plaats.

Resultaten Red Bull Rampage 2021

1. Brandon Semenuk - 89

2. Kurt Sorge - 88.33

3. Reed Boggs - 87

...

7. Thomas Genon - 77

Best Trick Award - Tom Van Steenbergen (frontflip drop)

Best Style Award - Jaxson Riddle

