Red Panthers verslaan Duitsland opnieuw in Hockey Pro League

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 9) hebben zondag ook hun tweede duel tegen Duitsland (FIH 5) gewonnen in de Hockey Pro League. De Red Panthers haalden het in Ukkel met 3-1. Zaterdag trokken ze met 1-0 aan het langste eind.

De thuisploeg leidde bij de rust na twee omgezette penaltycorners door Stephanie Vanden Borre in de tiende en 21e minuut.

In het derde kwart lukte Duitsland de aansluitingstreffer. Stine Kurz (40.) verschalkte doelvrouw Sotgiu met een penaltycorner. Met elf veldspelers gingen de bezoekers in de slotfase voluit op zoek naar de gelijkmaker, maar ze kregen zonder keeper in doel het deksel op de neus. France De Mot (59.) scoorde net voor affluiten de 3-1.

De Red Panthers startten de landencompetitie woensdag met een 2-0 nederlaag in Amstelveen tegen titelverdediger en olympisch kampioen Nederland (FIH 1). Op woensdag 10 november wordt op dezelfde locatie een nieuw duel der Lage Landen uitgevochten.

Later vandaag/zondag spelen ook de Red Lions, de Belgische mannen, hun tweede duel tegen Duitsland. Zaterdag wonnen de olympische kampioenen vlot met 6-1.