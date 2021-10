Heusden-Zolder

In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum zitten 245 ernstig verwaarloosde cavia’s. De dieren werden in Herselt in beslag genomen. Het grote probleem: de bijna 200 vrouwtjes zijn allemaal drachtig. “Een babyboom is onafwendbaar”, zegt Rudi Oyen.