Nieuwe straatnamen in Genoelselderen

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad werden de namen van de weg en het plein in de nieuwe verkaveling bij het ontmoetingscentrum Sint-Maartenshof in Genoelselderen goedgekeurd.

Ze zijn op dit ogenblik nog één grote bouwwerf, maar de nieuwe weg in de verkaveling achter het parochiaal cultureel centrum Sint-Maartenshof in Genoelselderen en het plein bij het centrum kregen onlangs een officiële naam. De gemeenteraad koos uiteindelijk en definitief voor ‘Hesbaniastraat’ en voor ‘Jaap van Rennesplein’ nadat de cultuurraad gunstig advies had verleend en na het verplichte openbaar onderzoek waarop geen bezwaren werden ingediend.

‘Hesbania’ is de Latijnse naam voor Haspengouw en verwijst ook naar de ter ziele gegane lokale voetbalclub die haar accommodatie had vlakbij de nieuwe verkaveling. De naam ‘Jaap van Rennesplein’ is een eerbetoon aan de in 2019 overleden bewoner van het wijnkasteel die met zijn domein het dorp Genoelselderen - en bij uitbreiding heel de gemeente Riemst - op de internationale kaart gezet heeft.