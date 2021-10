Vincent Kompany niet te spreken over late gelijkmaker: “Misschien zijn de regels intussen weer veranderd”

“We mogen niet klagen over het resultaat, beide ploegen hadden veel kansen. Vanaf het moment dat de match openbreekt, kan het veel kanten uitgaan. Onze prestatie was sowieso niet op niveau vandaag want wij kunnen en moeten beter. De drie punten zaten er misschien wel in, al had dat dan niet helemaal verdiend geweest.”

Tot daar de algemene analyse van de Anderlechttrainer. Hij had namelijk ook heel wat te zeggen over de gelijkmaker van STVV. “Ik ben niet te spreken over de laatste fase waar het doelpunt valt. Er wordt ons een lectuur gegeven over blocks of geen blocks, wat er wel en niet mag in het (moderne) voetbal en ‘spirit of the game’, maar bij STVV gingen ze met twee man aan de tweede paal aan onze verdediger hangen alsof die niet meer zou kunnen uitzakken. In alle meetings die we al gehad hebben met de scheidsrechters, wordt er telkens duidelijk gezegd dat zoiets niet wordt toegelaten en toch gebeurt het. Uiteindelijk loopt die fase door en komt er een doelpunt uit voort. Los van het feit dat we naar onszelf moeten kijken, ben ik hier niet over te spreken. Misschien zijn de regels intussen weer veranderd maar toch”, verklaarde Kompany.

“Ik probeer nu gewoon te begrijpen hoe die fase op het einde niet is afgefloten want onze speler werd duidelijk omhelsd en niet losgelaten. Misschien omdat het de laatste minuut was, dat ze de beslissing niet meer durfden te nemen maar ik vind het raar.”

“We moeten de draad gewoon weer oppikken want we spelen ook goed in de vorige wedstrijden, al worden we er niet voor beloond. Vandaag was er dan eens een moment om wel beloond te worden met een iets mindere wedstrijd. We creëren wel kansen maar over het algemeen mogen we dus zeker niet klagen over dit resultaat”, besluit een zichtbaar ontevreden Kompany.

