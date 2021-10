Koppel ziet EuroMillions-jackpot van 210 miljoen door de neus geboord door stom foutje

Het leven van een anonieme Fransman veranderde vrijdagavond compleet, toen hij de jackpot van 220 miljoen euro won. Dat had in februari ook het geval kunnen zijn voor de 19-jarige Rachel Kennedy en haar 21-jarige vriend Liam McCrohan: het jonge Britse koppel had de 7 juiste cijfers aangekruist op een automatisch wekelijks hernieuwende lottoticketje, maar omdat de jonge vrouw die maand iets te enthousiast had geshopt, stond haar bankrekening in het rood. De automatische betaling van 2,5 euro werd daarom niet aanvaard.

Om het nog wat erger te maken, was Kennedy zich op het moment van de trekking niet van bewust en dacht ze dus dat ze in één klap multimiljonair was geworden. Tot ze belde met de hotline van EuroMillions, en het pijnlijke nieuws kreeg dat ze “inderdaad de juiste nummers had, maar niet betaald had en haar deelname dus niet geregistreerd was”.

“We dachten al aan ons droomhuis, aan nieuwe auto’s…”, aldus Kennedy in The Mirro. “We waren al dolenthousiast. We zaten met ons hoofd in de wolken, maar zijn hard terug met de voetjes op aarde gezet.”