Acteur Ryan Reynolds neemt even pauze

Hij meldde het nieuws zelf op Instagram. “De perfecte tijd om even een kleine pauze te nemen van het filmmaken”, zegt hij. In Spirited staat hij op de set met onder meer Will Ferrell. Hij noemt de film een uitdaging die hij drie jaar geleden wellicht niet had durven doen. Hij zal erin zingen, dansen en uiteraard acteren.

Hoelang hij de stekker eruittrekt, zegt hij niet. Al is de reactie van zijn vrouw Blake Lively “Michael Caine deed het als eerste” mogelijk tekenend. Een paar uur nadat Caine had aangekondigd om met pensioen te gaan, trok hij die woorden alweer in. Reynolds heeft onder meer nog Deadpool 3 op zijn planning staan. Die opnames zijn ten vroegste pas voor volgend jaar, mogelijk zelfs later. (eadp)