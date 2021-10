OVERZICHT FUTSAL. Nul op negen voor Limburgse eersteklassers

Na enkele keren 9 op 9 was het vrijdag 0 op 9 voor de Limburgse eersteklassers. Dat Borgloon en Eisden-Dorp konden verliezen tegen Halle-Gooik en Antwerpen was ingecalculeerd. Hasselt gaf, net als tegen Borgloon, in de slotfase een voorsprong uit handen tegen Herentals. In tweede klasse stuntte Houthalen in Aarschot waardoor alles dichter bij elkaar komt. Alleen het foutloze Borgerhout, dat Wellen klopte, beent een beetje weg. Houthalen en Hoeselt staan gedeeld vierde.