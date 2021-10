Baasje begrijpt maar niet waarom kat niet afvalt, maar dan komt de aap uit de mouw

Het wanhopige baasje van Keith de kat heeft kindersloten moeten installeren op haar koelkast en keukenkasten nadat ze ontdekt heeft waarom haar obese kat maar niet kon afvallen. De kat bleek namelijk een meesterdief te zijn die elke snack in huis kon vinden.

De 47-jarige Sara Matthews spendeerde al duizenden ponden aan hopeloze pogingen om haar kat te doen afvallen. Dierenartsen zaten met hun handen in het haar, totdat Sara plots ontdekte wat haar kat deed. “Het maakt niet uit hoe de deur opengaat, hij zal een weg naar binnen vinden”, klinkt het. En hij gaat niet enkel “op jacht” in de keuken, hij steelt ook eten bij de buren en de andere katten in het gezin. De hongerige snoodaard werd door zijn avonturen niet magerder, maar kreeg er naast enkele kilo’s ook heel wat volgers op sociale media bij.

(tact)