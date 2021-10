Ethiopiër Tola (Amsterdam) en Keniaan Rotich (Parijs) winnen marathon in parcoursrecord

In de marathon van Parijs ging de zege zondag naar de Keniaan Elisha Rotich in 2u04:34. Ook hij scherpte het parcoursrecord aan. Dat stond sinds 2014 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele met 2u05:04.

Ook in Lissabon sneuvelde het parcoursrecord. De Ethiopiër Andualem Shiferaw snelde naar de zege in 2u05:52. Bij de vrouwen ging de zege in Amsterdam naar de Keniaanse Angela Tanui in 2u17:57. In Parijs won de Ethiopische Tigist Memuye in 2u26:11, in Lissabon diens landgenote Asayech Ayalew Bere in 2u25:05.

Elisha Rotich — © REUTERS

© AFP