Thierry Neuville pakt in Spanje vijftiende rally-zege uit zijn carrière

Thierry Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) hebben de rally van Spanje, de elfde en voorlaatste manche van het WK, op hun naam geschreven. Hun leidersplaats kwam op de slotdag in Catalonië niet meer in gevaar.

Voor Neuville is het de tweede zege van het seizoen na zijn overwinning in Ieper, de vijftiende uit zijn carrière. In de tussenstand van het WK blijft de Fransman Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) op kop voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en Neuville.

Over een maand wordt in het Italiaanse Monza de slotmanche van het WK afgewerkt.