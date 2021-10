‘Liefde voor muziek’-deelnemers in alle vroegte vertrokken naar Marseille

De mondmaskers moeten nog aan blijven in Brussels Airport, maar het enthousiasme onder de muzikanten was er niet minder om. Onder hen twee duo’s, met Pat Krimson & Loredana die 2Fabiola vormen en Suzan & Freek. Die laatste hebben met de Nederlandse Davina Michelle – die vier jaar geleden wereldberoemd werd met haar straffe Youtube-cover van What about us van P!nk – een landgenote mee. Voorts zijn ook nog Ozark Henry, Camille Dhont, Koen Buyse van Zornik én Margriet Hermans van de partij. Wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Loredana en Pat Krimson hebben zich ervan verzekerd alles mee te hebben. — © Olivier Matthys

Ozark Henry bij de incheckbalie. — © Olivier Matthys

Ook Nederlands duo Suzan & Freek zijn erbij. — © Olivier Matthys

Camille Dhont is dit jaar de jongste van het pak. Margriet Hermans is de oudste. — © Olivier Matthys

De groep groet ’s morgens elkaar. — © Olivier Matthys

Er worden al eerste gesprekjes gevoerd tussen 2Fabiola en de Nederlanders. — © Olivier Matthys