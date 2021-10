Acteur, regisseur en theaterdocent Sam Bogaerts overleden

In 1980 richtte Bogaerts Het Gezelschap van de Witte Kraai op, samen met Lucas Vandervost, Luk Perceval, Warre Borgmans en Johan Van Assche. Met een frisse kijk op acteren en repertoire joeg het gezelschap een nieuwe wind door het toenmalige theater. Later zou het met het Akt-Vertikaal van Ivo van Hove fuseren tot De Tijd (nu: De Nieuwe Tijd).

Bogaerts vertrok daarop naar Nederland, waar hij artistiek leider werd van Zuidelijk Toneel Globe en huisregisseur van Toneelgroep Amsterdam (nu: ITA), dat hij mee vormde tot het acteursensemble dat het nu is. Beroemde voorstellingen uit die tijd waren Who’s afraid of Virginia Woolf (met onder meer Viviane De Muynck en Tania Van der Sanden) waarmee hij in 1987 de eerste Grote Theaterfestivalprijs won.

Later keerde Bogaerts terug naar België, waar hij regisseerde bij NTGent (1992-1995) en artistiek leider was bij Theater Malpertuis in Tielt (1996-2001). Hij gaf les aan verschillende theaterscholen in Vlaanderen en Nederland en van 2005 tot 2013 stond hij aan het hoofd van de dramaopleiding van het KASK in Gent.

Ook na zijn pensioen als docent bleef hij actief als acteur. Recent speelde hij in de voorstellingen Wij, de verdronkenen van Walpurgis en Iemand moet het doen van Tristero, waarvan de première nog maar vorige week plaatsvond.

Bogaerts speelde ook geregeld in series en films, waaronder Gent West, De Kotmadam, Professor T, Charlie en Hannah gaan uit, Zuidflank en Galaxy Park.