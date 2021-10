Achel VV kon zaterdagavond niet overtuigen. De leider had een discutabele penalty nodig om tegen een zwaar gehavend Herkol de drie punten thuis te houden: 1-0. Moerenhout voelde Craeghs komen en ging met een gewillige duik tegen de mat. “Slim gedaan,” klonk het bij de thuisaanhang. In het Herkolkamp had men z’n gedacht over de ref.