Minstens 10 doden en 11 vermisten bij zware regenval in India

In de Indiase staat Kerala zijn minstens tien mensen om het leven gekomen na hevige regenval, die aardverschuivingen en overstromingen heeft veroorzaakt. De autoriteiten in de staat hebben de hulp van het leger ingeroepen. Er zijn ook elf vermisten in de districten Idukki en Kotayyam, aldus staatszender All India Radio. Onder de vermisten zijn vijf kinderen.