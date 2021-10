30-jarige vrouw voorgeleid voor poging moord op buurvrouw, broer aangehouden voor schuldig verzuim

De verdachte van de moordpoging op een 65-jarige vrouw in een appartement in de Minister Tacklaan Kortrijk zal zondagmiddag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van poging moord.

Haar 25-jarige broer werd samen met een 18-jarige man uit Wevelgem en een 21-jarige vrouw uit Kortrijk voorgeleid voor schuldig verzuim. De twee laatsten zijn intussen vrij onder voorwaarden. De 25-jarige T.M. blijft aangehouden.

LEES OOK. Vrouw (64) in levensgevaar na afranseling door zus van overbuur: “Ze bleef maar schoppen en slaan”

De toestand van het slachtoffer is nog altijd kritiek. Vrijdagavond werd ze afgeranseld voor de deur van haar flat. De 30-jarige A.M. uit Ieper, de zus van voorbuur T.M. (25), sloeg en schopte haar tot ze buiten bewustzijn was. Daarna sleepten ze de dame in haar woning, waar ze haar voor dood achterlieten.