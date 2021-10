Politieactie aan station Leuven: 2.000 voorbijgangers gecontroleerd

De Leuvense politie heeft vrijdagnamiddag- en avond een grote controleactie opgezet, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat meldt de politie zondag. Zowat 2.000 voorbijgangers werden gecontroleerd, onder andere met een drugshond. Daarnaast vond ook een andere actie plaats van de Leuvense politie.

De drugshond duidde 130 passanten aan: deze mensen werden grondiger gecontroleerd. 56 van hen bleken effectief in het bezit te zijn van kleine hoeveelheden drugs.

Drie andere personen hadden een verboden wapen op zak. Acht personen werden bestuurlijk aangehouden: zeven omdat ze illegaal in het land waren en één iemand voor het verstoren van de openbare orde.

Verkeerscontrole

Daarnaast werd zaterdagavond en -nacht een verkeerscontrole gehouden, waarbij de Leuvense lokale politie 84 bestuurders en hun voertuigen heeft gecontroleerd. Enkele bestuurders waren onder invloed van alcohol of drugs: hun rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. De actie vond plaats op de Diestsevest, de Tervuursevest en de Herentsesteenweg.

Eén bestuurder legde een positieve drugstest af, een andere chauffeur was onder invloed van alcohol. Nog een andere persoon was zowel onder invloed van alcohol als drugs. De man had bovendien een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Van één gecontroleerd voertuig was de technische keuring niet meer geldig. Er gingen ook nog twintig foutgeparkeerde voertuigen op de bon, en ook tien fietsers zonder licht kregen een boete.