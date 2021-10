Het feestgedruis van Mieve-kermis was amper uitgedoofd of er diende zich zaterdagavond al een nieuw feestje aan in Oudsbergen: een doelpuntenkermis aan de Kerkhofstraat. In een topper die nooit een echte wedstrijd werd, hakte een flitsend Meeuwen een zwak Hoepertingen reeds voor de rust in de pan: 5-0. De Zuid-Limburgers tuimelen voor de eerste maal dit seizoen uit de top vier.