Een koppel uit Zonhoven kon zaterdagnacht een kudde van acht everzwijnen filmen, die op hun gemakje de weg overstaken in de buurt van Konings. De Beringersteenweg is een drukke baan, maar alle auto’s konden tijdig stoppen om de familie wilde zwijnen over te laten. De kudde wandelde rustig verder over het fietspad om zo tussen de woningen te verdwijnen.