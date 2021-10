Europees commissaris waarschuwt voor toenemende energiearmoede: “Regeringen moeten actie ondernemen”

De Europese commissaris van Werkgelegenheid en Sociale Rechten, Nicolas Schmit, waarschuwt voor een toenemende energiearmoede in Europa, nu de energieprijzen stijgen. Volgens hem lijden al miljoenen mensen aan energiearmoede in de EU en kan dat aantal blijven toenemen.

De Europese Commissie zou de lidstaten kunnen helpen om de impact van de huidige hoge energieprijzen te beperken. Het is volgens Schmit wel vooral de taak van de nationale regeringen om actie te ondernemen.

Vrijdag had de Duitse regeringswoordvoerster Martina Fietz gezegd dat Europese coördinatie belangrijk is. De kwestie komt op de agenda van de EU-top in Brussel, op donderdag en vrijdag, aldus Fietz.

Het Europees verbond van vakverenigingen ETUC zei in september dat meer dan 2,7 miljoen mensen in Europa het zich niet langer kunnen veroorloven om hun woningen te verwarmen, hoewel ze een job hebben.