HALEN

Bij duivenkweker Roger Hermans (72) in Loksbergen (Halen) is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn topkweekkoppel gestolen. “Mijn levenswerk ben ik kwijt”, zucht de zwaar aangeslagen kweker van het gekende duo Hermans-Bonné. “Dat moest er dit rampjaar 2021 nog bijkomen. De ene tegenslag volgde de andere op.”