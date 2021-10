Belgische vrouwen en mannen zeker van brons op EK snooker voor ploegen

Het duo Wendy Jans en Cathy Dehaene versloeg in de kwartfinale het Poolse vrouwenteam, met 3-1. Nadat Aleksandra Wojtecka voor Polen de eerste frame won, was het Wendy Jans die de bordjes gelijk hing. Na winst in het dubbelspel kwamen Jans en Dehaene op een frame van de overwinning. In frame vier noteerde Jans een 46 break voor een plaats in de halve finale, waarin ze het moeten opnemen tegen Engeland 1.

Bij de mannen konden Kevin Hanssens en Julien Leclerq zich plaatsen voor de kwartfinale na een 4-1 overwinning tegen Israel 1. Hanssen zorgde voor de 1-0, waarna Leclercq met een 88 break frame twee won. In de dubbelpartij noteerde het Belgische duo een 46 break. De Israëliet Shachar Ruberg kon met een 78 break frame vier winnen waarna Hanssens het laken naar zich toetrok. Tegen Malta 1, met Brian Cini en Aaron Busutil, nam Luikenaar Leclercq met een 51 break de eerste frame voor zijn rekening waarna het Maltese duo de twee volgende frames wonnen. Met onder meer een 56 break van Hanssens wonnen de Belgen de twee volgende frames. In een spannend tweede dubbelspel waren onze landgenoten net iets beter, wat goed was voor een 4-2 overwinning en een plaats in de halve finale. Daarin nemen ze het op tegen Frankrijk, dat na een thriller Letland met 4-3 versloeg.

(belga)