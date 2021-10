Basilashvili vervoegt Norrie in verrassende finale in Indian Wells

Voor Basilashvili (ATP 36) gaat het om één van de grootste wapenfeiten uit zijn carrière. De Georgiër, eerder dit jaar ook al succesvol in de ATP-toernooien in Doha en München, moet het opnemen tegen die andere verrassende finalist, de Brit Cameron Norrie (ATP 26), die even voordien in zijn halve finale de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28) had uitgeschakeld.

De 29-jarige Basilashvili redde drie setballen vooraleer hij in de tie-break de eerste set kon binnenhalen. In de tweede set forceerde de Georgiër een break in de zevende game. Met zijn vierde matchbal won hij de halve finale van publiekslieveling Fritz, die in de kwartfinale nog verrassend Alexander Zverev (ATP 4) had geklopt.