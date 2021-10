Eerste film ooit buiten aarde is opgenomen: Russische actrice veilig teruggekeerd van ISS

Voor het eerst in de geschiedenis is een film buiten de aarde opgenomen. Na bijna twee weken zit het werk van actrice Joelia Peresild (37) in het internationale ruimtestation ISS erop. De Russische actrice en regisseur zijn zondagochtend veilig en wel op aarde geland.

Actrice Joelia Peresild (37), haar cameraman en producent Klim Sjipenko (38) en kosmonaut Oleg Novitski (50), die een halfjaar in de ruimte is geweest, keerden in de nacht van zaterdag op zondag terug naar aarde in een Sojoez-capsule die losgekoppeld werd van het ISS, ongeveer 420 kilometer boven de aarde. Het ruimtevaartuig landde volgens plan om 4.36 uur in de steppe van Kazachstan, zo was te zien op beelden die live werden uitgezonden door de Russische ruimtevaartorganisatie.

Voor het eerst in de geschiedenis is een film buiten de aarde opgenomen. Peresild speelt de hoofdrol in de nieuwe Russische film Vizov(De uitdaging). In de film wordt Novitski onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het laatste half uur van de film moet zich in het ruimtestation afspelen. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

Voor Rusland zijn de filmopnames een bron van inkomsten en een manier om reclame voor zichzelf te maken. Moskou verslaat bovendien zijn eeuwige rivaal, de Verenigde Staten. Acteur Tom Cruise wil over een tijdje ook naar het ISS gaan om daar een film op te nemen. Daarbij is ruimtevaartbedrijf SpaceX van zakenman Elon Musk betrokken.

In het ISS wonen nu nog zeven mensen: drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman.