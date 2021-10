Astrid Coppens openhartig: “Mijn dochtertje is mijn reddende engel geweest”

Astrid Coppens is helemaal uit de spotlights verdwenen. De Antwerpse, goed een decennium geleden met een andere achternaam nog niet van uw televisiescherm weg te branden, heeft zich omgevormd tot onderneemster en ontwerpster. Haar nieuwe collectie vind je bij ZEB, en in De zondag geeft ze voor het eerst in alweer een tijdje een openhartig interview. “Mijn dochtertje is mijn reddende engel geweest”, zegt ze daarin.

Van 2005 tot 2013 leidde Astrid Coppens een leven vol glitter en glamour in het verre Los Angeles, aan de zijde van haar toenmalige Amerikaanse echtgenoot. Tot de in de media breed uitgesmeerde relatiebreuk en de rechtszaken die daarmee gepaard gingen: sindsdien was het even Astrid Nuyens, en nu gaat ze als Astrid Coppens door het leven. Met haar nieuwe echtgenoot heeft ze een dochtertje van twee: Billie-Ray.

Het televisiegezicht woont nu in Knokke en ontpopte zich ondertussen tot onderneemster en ontwerper. “Ik heb de laatste jaren heel wat tegenslagen te verwerken gehad”, zegt ze in een interview met De zondag. “Rechtszaken die maar bleven aanslepen bijvoorbeeld. Maar ik ben daar volwassener en sterker uitgekomen, met meer mensenkennis en relativeringsvermogen. Ik kan nu heel veel aan.”

Dat ze niet meer op televisie te zien is, noemt ze een weloverwogen beslissing waar ze heel blij mee zijn. “Het is wel aangenaam om wat meer rust te hebben. Ik krijg veel aanvragen voor tv-programma’s, maar ben heel selectief geworden. Ik wil alleen nog dingen doen die het waard zijn om ervoor van huis te gaan, weg van man en kind.”

De moeilijke jaren liggen nu eindelijk bijna achter haar, zegt ze. Eind dit jaar valt nog de uitspraak in een zaak rond haar ex-manager. “En dan is het helemaal afgelopen. Het doet nog altijd wel wat pijn. Ze hebben me heel veel geld, tijd en energie ontnomen. Maar sinds ik een kindje heb, sta ik daar niet meer zo bij stil. Zo’n kleintje zet alles in perspectief. Als ik haar zie lachen, dan ben ik dolgelukkig. Ze is eigenlijk mijn reddende engel geweest.”