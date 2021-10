Broers Philippaerts houden London Knights op vierde plaats in GCL

Olivier Philippaerts op vrijdag en Nicola Philippaerts op zaterdag reden in de twee ronden van de Global Champions League (GCL) jumping van Samorin in Slovakije telkens de nul op het scorebord en zo blijven de London Knights op de vierde plaats in het algemeen klassement.

Jammer genoeg stootte de Britse ploegmaat van de tweelingbroers Philippaerts, Emily Moffit met Winning Good, een balk af in de tweede ronde van de GCL van Samorin. Anders waren de London Knights op de tweede plaats geëindigd. Nicola Philippaerts bleef nadien met het 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Katanga van het Dingeshof wel foutloos maar de vier strafpunten van Moffit deden de London Knights wegzakken van plaats 3 naar plaats 4.

De zege ging naar de Doha Falcons, de enige ploeg die over de ganse lijn de nul kon vasthouden. In dit team zit ook Constant van Paessschen, die in Samorin niet in actie kwam.

In het algemeen klassement blijven de London Knights met 236 punten op de vierde plaats staan. Valkenswaard United, met onze jonge landgenoot Gilles Thomas, die in de tweede ronde van Samorin foutloos bleef, houdt met 288 punten de leiderspositie vast met nog één kwalificatiewedstrijd te gaan. De Paris Panthers, met Gregory Wathelet, staan op plaats 3 met 265 punten.

Om 19u10 gaat de voorlaatste wadstrijd van de individuele Global Champions Tour van start met de volgende Belgen: Gregory Wathelet, Gilles Thomas, Koen Vereecke, Pieter Devos en Nicola Philippaerts.