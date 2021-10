Elise Mertens en Hsieh Su-Wei kronen zich tot dubbelkampioen in Indian Wells

Elise Mertens heeft de dubbelfinale van het WTA-toernooi in Indian Wells gewonnen. Samen met ‘haar draak’ Hsieh Su-Wei versloeg ze Rybakina en Kudermetova in de finale. De setstanden waren 7-6 en 6-3.

Mertens (25) en Hsieh (35) vormen pas sinds dit seizoen een paar en wonnen in juli meteen Wimbledon. Voor de Hamontse is het al de vierde dubbeltitel van het seizoen, de vijftiende in totaal.

In haar dankwoord had Elise nog mooie woorden voor haar partner Hsieh: “Ze is één uit de duizend, mijn draakje.” De liefde tussen de twee spatte er helemaal vanaf toen Hsieh zelf het woord nam. “Ik was zo blij toen Elise op mijn berichtje antwoordde, en met mij wou dubbelen dit jaar. Het was alsof ik een ja kreeg op een huwelijksaanzoek.”