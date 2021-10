Cyriel Dessers en Feyenoord geraken niet voorbij RKC

In de Nederlandse Eredivisie stonden op speeldag 9 Feyenoord en RKC Waalwijk tegenover mekaar. Bij Feyenoord kreeg Cyriel Dessers zijn eerste basisplaats, Franco Antonucci ligt nog steeds in de lappenmand. Bij RKC begon Dario Van Den Buijs in de basis. Thierry Lutonda, Shawn Adewoye en Lennerd Daneels vielen in.