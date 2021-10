Chelsea hijst zich weer aan de leiding in Premier League na 0-1 bij promovendus Brentford

Na de zeges van Manchester City en Liverpool was het aan Chelsea om dat voorbeeld te volgen. Al was een wedstrijd op bezoek bij Brentford geen al te makkelijke. De promovendus verloor namelijk nog maar één keer. De thuisploeg wilde dat zo houden en kwam ei zo na ook op voorsprong. Bryan Mbeumo raakte echter de paal. Nadien kwam Chelsea iets meer in z’n spel maar zag eerst Timo Werner een grote kans missen en daarna een doelpunt van Romelu Lukaku afgekeurd worden. Uiteindelijk was het linksachter Ben Chilwell die de Blues alsnog op voorsprong bracht in de eerste periode.

In de tweede helft behield Chelsea lange tijd de controle, al kwam de thuisploeg nog dicht bij de gelijkmaker. Toney vond Mendy op z’n weg, Mbeumo zag z’n schot even later andermaal op de paal stranden.