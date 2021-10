KV Oostende zet scheve situatie recht en pakt in extremis de zege tegen Cercle Brugge

Een uur lang Het Grote Niets, en daarna toch nog een wedstrijd: KVO-Cercle moest het zaterdag hebben van de spanning, want voetballend verdiende de pot een grote buis. Een winnaar mocht er eigenlijk niet zijn, maar Oostende boog een achterstond in het slotkwartier nog om in een gevleide zege. Amade werd de matchwinnaar, Cercle zit in vieze papieren.

Wat gebeurt er als een bokswedstrijd zonder knock-out eindigt? Dan wordt een winnaar op punten aangeduid. En dat is exact wat we moesten doen na de eerste helft tussen KV Oostende en Cercle Brugge zaterdagavond. Voetbal zagen we quasi niet, enkele flinke stampen en keiharde duels des te meer. Technisch was het allemaal zo beperkt. Cercle toonde zich iets steviger dan Oostende en belette de kustformatie zo het voetballen, maar zelf kansen creëren bleek voor de degradatiekandidaat ook heel moeilijk. Net voor de rust kwam Lopes het dichtst bij een goal met een laag schot dat net naast de paal ging: dat was zowat het gevaarlijkste wat we voor de rust te zien kregen. Paul Conway, hoofdaandeelhouder van KV Oostende, was speciaal naar België afgezakt om de wedstrijd bij te wonen. Het zal je maar overkomen. KVO speelde évenveel als degradatiekandidaat als Cercle.

Snel doorspelen met een frisse pint tijdens de rust, moeten de fans gedacht hebben. En dan gewoon opnieuw beginnen. Helaas: op het uur hadden we nog geen énkele uitgespeelde kans gezien aan zee. Het was zelfs bewonderenswaardig hoe de fans langs beide kanten het waakvlammetje toch een beetje brandend hielden. ’t Moest van opportuniteiten komen, zoals die van Ambrose in de 62ste minuut. Een lange bal viel pardoes voor z’n voeten rond de zestien, en de Fransman twijfelde niet: nét naast. De druk op de verdediging van Cercle werd nu toch groter en de weegschaal helde lichtjes over naar de kant van KVO. Je kon je niet van de indruk ontdoen dat deze wedstrijd op een of andere manier toch nog een winnaar zou krijgen.

© BELGA

Plots toch een match

Dat leek ook nog te gaan gebeuren. Meer zelfs: de match ontplofte onverwacht. KVO liep tegen een ijskoude counter aan wanneer Millan de volledig vrijstaande Somers bediende. Het jeugdproduct werkte de bal binnen en zette zijn ploeg zo op 0-1. Voor Cercle was het zaak om nog 25 minuten stand te houden en drie levensbelangrijke punten binnen te halen, Oostende kreeg ergens wat het sinds het begin van de match had verdiend. Het was wel meteen het signaal voor de Kusboys om eindelijk in gang te schieten. Eerst trof Tanghe de paal met een kopbal en stond Didillon even in een schiettent, maar bij een voorzet van D’Arpino kon Gueye alsnog de 1-1 scoren. Plots mocht KVO nog een kwartier drukken om alsnog te winnen.

Het onwaarschijnlijk gebeurde nog: een winner voor KV Oostende. Na een doorgekopte bal verscheen Amade plots alleen voor doel, en de kleine Duitser mocht de 2-1 binnenkoppen. Cercle werd tegen het canvas geslagen en is nog een beetje meer degradatiekandidaat, KVO mocht zaterdag enkel blij zijn met de drie punten: die waren érg gevleid.