Snelle marathon bezorgt Bart Aernouts zevende plaats in Ironman Mallorca

In de week dat hij normaal gezien aan de start zou staan van het WK Ironman triatlon in Hawaï, dook Bart Aernouts noodgedwongen in het water in Mallorca. Door de annulatie van Hawaï koos de Belgische triatleet voor een wedstrijd op het Spaanse eiland. Aernouts had er zich niet specifiek op voorbereid, maar wou toch nog graag een triatlon over de volledige afstand meepikken in 2021.

De start van onze landgenoot was niet goed. Na 3,86 kilometer zwemmen kwam Aernouts pas als 32e uit het water. De kopgroep was vertrokken en zoals zo vaak wachtte een lange achtervolging op de fiets. Op het pittige fietsparcours van Mallorca maakte Aernouts in 180,2 kilometer twaalf plaatsjes goed. De zege was dan al gaan vliegen, maar de voormalige vice-wereldkampioen beschikt over een uitstekend eindschot in de marathon en ook zaterdag liep hij één van de snelste tijden van het hele deelnemersveld. Met een marathon van 2u43 knokte Aernouts zich nog naar de zevende plek. Zijn eindtijd: 8uur, 12 minuten en 3 seconden. Een kwartier trager dan de straffe Franse winnaar Leon Chevalier die er 7 uur 57 minuten en 3 seconden over deed. Voor Chevalier is het zijn eerste Ironmanzege, al won hij ook al de klimtriatlon Embrunman.