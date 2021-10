Belgische hockeymannen volgen het voorbeeld van Red Panthers en winnen vlot met 6-1 van Duitsland

De Red Lions hebben net zoals de vrouwen Duitsland verslagen. Na de 1-0 van de Panthers werd het in Ukkel 6-1 in het voordeel van de Lions in de Hockey Pro League.

Dezelfde hockeymannen die ons land olympisch goud bezorgden, waren ook nu weer van de partij. In Ukkel was Duitsland de tegenstander. Sebastien Dockier zette bij het begin van het tweede quarter de 1-0 op het bord na een knappe actie van Tom Boon.

Vijf minuten later vond ook Charlier de weg naar doel. Het derde doelpunt kwam in het derde quarter op naam van Ghislain na een mooie pass van Cosyns.

De Duitsers probeerden er in het laatste deel toch nog iets van te maken maar een doelpuntje van hen bleef lange tijd uit. Aan de overkant lukte Nicolas de Kerpel eerst een lob over de Duitse goalie. Een 5-0 kwam er niet nadat Alexander Hendrickx vreemd genoeg een aantal strafcorners onbenut liet. Een 4-1 was dan weer wel een feit zes minuten voor einde. Mario Schachner tikte van dichtbij de verdiende eerredder in de goal. De Lions bleven echter wel doorgaan en maakten er via de Kerpel en Dohmen nog een duidelijke 6-1 eindstand van.