Thierry Neuville komt steviger aan de leiding in Rally van Spanje

Dankzij enkele snelste tijden op zaterdagnamiddag liep Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) uit op zijn eerste achtervolger Dani Sordo, tot hij in de slotrit de motor liet afslaan en een groot deel van zijn voorsprong verloor. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) is vierde op 1.2 seconde van de Fransman.

Thierry Neuville trok zaterdagnamiddag de lijn van ‘s ochtends door en won twee ritten op rij, de tweede ex-aequo met Sébastien Ogier die zich beter in zijn sas voelde en ook de snelste was in de derde rit van de tweede lus. Het was de eerste rit waarin Neuville niet de snelste was sinds KP 4 op vrijdagnamiddag. “Ik was iets voorzichtiger in de cuts”, vertelde de Belg aan de finish van KP 12. Elfyn Evans beleefde niet de beste namiddag en kijkt nu al tegen een achterstand van 16.4 seconden aan op Thierry Neuville die goed op weg is om, net als in 2019, de rally van Spanje op zijn naam te schrijven. Toen was het nog een mixed event met gravel- en asfaltritten. Dit jaar is de rally van Spanje een volledige asfaltrally.

Het duurde negen ritten vooraleer we in Spanje de beste Sébastien Ogier te zien kregen. In de KP 10 reed hij de tweede tijd. In KP 11 reed hij dezelfde tijd als Neuville om in KP 12 de rit te winnen en zo ver uit te lopen op Dani Sordo die deze middag tot op 0.2 seconden genaderd was.

De afsluitende showetappe in de straten van Salou werd druk bijgewoond door duizenden rallyfans. Neuville was nog maar eens de snelste, zijn zesde ritwinst van de dag, voor Dani Sordo en Elfyn Evans. Ogier liet in deze rit de motor afslaan, reed de achtste tijd en verloor in één klap een groot deel van de de voorsprong die hij deze namiddag had uitgebouwd op Sordo. De Fransman was 5.7 seconden trager dan Sordo waardoor de kloof tussen de derde en vierde plaats verkleind is tot 1.2 seconde. Morgen resten er de rijders nog vier klassementsritten. De rally van Spanje eindigt zondagnamiddag.

Bij de huidige stand is Sébastien Ogier nog geen wereldkampioen en volgt de ontknoping, net als vorig jaar, in de rally van Monza. Ook toen bikkelden Evans en Ogier voor de wereldtitel en was het uiteindelijk de Fransman die, na een slipper van Evans op een besneeuwd parcours, wereldkampioen werd.

