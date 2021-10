Inwoners Heers dagen De Watergroep voor de rechter na scheuren in hun woningen

Inwoners van Rukkelingen-Loon, een deelgemeente van Heers is dat, stappen volgende week naar de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren. De bewoners kampen al jaren met scheuren in hun woningen. Volgens hen is dat het gevolg van het massaal oppompen van water door de Watergroep. Via het gerecht hopen de inwoners uiteindelijk het oppompen van grondwater te stoppen, toch zeker tijdens heel droge zomers. Want de schade loopt intussen op tot in de honderdduizenden euro’s.