Oktoberfest op citadel

“Voor deze editie hebben we niemand minder dan Bart Kaëll kunnen strikken als headliner”, zegt Fré Biesmans. “Verder op het muzikale menu staan Alpenfever, die in heel Europa optredens hebben als typische Tirolerband. Ook Mr E. is van de partij, die vorig weekend nog in het Sportpaleis stond als resident van Moose Bar. Last but not least zullen we met Partyshakerz voor dit evenement een aangepaste DJ-set spelen met enkel Oktoberfest-muzik en après-ski classics.”“Voor deze editie hebben we niemand minder dan Bart Kaëll kunnen strikken als headliner”, zegt Fré Biesmans. “Verder op het muzikale menu staan Alpenfever, die in heel Europa optredens hebben als typische Tirolerband. Ook Mr E. is van de partij, die onlangs nog in het Sportpaleis stond als resident van Moose Bar. Last but not least zullen we met Partyshakerz voor dit evenement een aangepaste DJ-set spelen met enkel Oktoberfest-muzik en après-ski classics.”“We nemen het succesrecept van 2019 over, maar proberen nog meer in te zetten op beleving. We willen nog meer bezoekers aansporen om verkleed te komen: de mannen in Lëderhosen en de vrouwen in Dirndl’s. Burgemeester Christophe De Graef zal opnieuw van de partij zijn met de schepenen om de allereerste pint te tappen. We brengen zo veel mogelijk elementen van de officiële opening van het originele Oktoberfest in München naar Diest. Halve liters horen daar uiteraard ook bij! LW