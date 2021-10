Man betaalt woonlening van ex-vriendin volledig af voor “beste verjaardag ooit”

De lening afbetalen van je ex, het moet kunnen zal Shaun Nyland gedacht hebben. Want voor haar 31ste verjaardag besloot hij die financiële druk van haar schouders weg te halen door gewoon zelf voor de hele lening op te draaien. Haar reactie is intussen ook al viraal gegaan.

Wie zegt dat koppels die uit elkaar zijn nooit vrienden kunnen blijven, zal nog niet gehoord hebben van Shaun Nyland. Shaun en Cat Keenan waren zeven jaar samen en deelden een halfvrijstaand herenhuis met vier slaapkamers in Wales. Ze woonden er samen met Cat’s zoon Leo.

Het koppel werd bekend op sociale media met grappige video’s over hun gezinsleven. Ze konden beiden zelfs stoppen met werken om zich fulltime op TikTok te kunnen concentreren. Maar dag in dag uit samen werken en wonen eiste zijn tol. En eerder dit jaar besloot het koppel om uit elkaar te gaan. Shaun keerde terug naar zijn ouders, zij bleef met Leo in het huis wonen.

“Ik ben zo trots op je”

Voor Shaun ging het leven gewoon verder, hij bleef posten op sociale media en zijn volgersaantal bleef groeien. Maar toen hij merkte dat zijn ex amper nog iets postte, besefte hij dat er iets mis was en het misschien allemaal wat te veel was geworden voor Cat. Daar besloot hij iets aan te doen.

In een TikTok-video die intussen al meer dan 4,5 miljoen keer bekeken is, is te zien hoe Shaun terugkeert naar het huis en een bos sleutels naar Cat gooit. “Het is je verjaardag en ik wil dat je de beste verjaardag ooi hebt”, zegt hij. “Ik weet dat we niet meer samen zijn en je hebt het duidelijk moeite om de hypotheek te betalen elke maand. Ik weet dat het moeilijk is geweest maar ik ben zo trots op je. Je bent de beste mama ooit. En dus heb ik naar de bank gebeld, de hele hypotheek is afbetaald. Dit huis is nu van jou”, zegt Shaun. Pas toen Cat de bevestigingsmail te zien kreeg, wilde ze Shaun geloven.

