Niks dan glunderende gezichten in de Hasseltse binnenstad waar intussen enkele tienduizenden samen zijn voor de Jeneverfeesten. Die zijn op volle toeren met vermaak voor jong en oud maar vooral met jenevers in alle smaken en kleuren, al dan niet in cocktailvorm. Want opmerkelijk: de stokers slagen er steeds meer in om van jenever weer een hip product te maken.