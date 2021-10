Denis Odoi zet Fulham met assist op weg naar zege tegen Queens Park Rangers, Aleksandar Mitrovic schittert met twee goals

Fulham heeft de drie punten thuis gehouden tegen Queens Park Rangers. Denis Odoi leverde de assist voor de 1-0 van Aleksandar Mitrovic, die uiteindelijk nog een keer zou scoren in de 4-1-overwinning. Fulham staat zo na 12 speeldagen derde in de Engelse tweede klasse.

Een Belgisch getinte openingsgoal na tien minuten toen Odoi de bal tot bij Mitrovic (ex-Anderlecht) bracht en die de 1-0 erg knap binnen trapte.

QPR kwam in de tweede helft nog wel langszij via Dykes maar moest daarna de wet van de sterkste ondergaan. En opnieuw was het een goal met een Belgisch tintje bij Fulham: Neeskens Kebano (ex-Charleroi) vond het hoofd van Mitrovic en die kopte de 2-1 tegen de touwen. De Serviër zit na 12 optredens aan 12 doelpunten en 3 assists in de Championship.

Decordova-Reid en Robinson maakten de zege nog mooier en verdubbelden tot 4-1. Fulham wordt zo na twaalf speeldagen derde in de Engelse Championship.