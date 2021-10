Isaac Kimeli maakt na Brussels Ekiden doel van EK veldlopen: “Waarom niet nog eens voor medaille gaan?”

Isaac Kimeli stelde zaterdag in Brussel met zijn ploegmaats van het Runners’ lab Athletics Team het Belgisch record op de Ekiden, de aflossingsmarathon, bij. Zijn hoofddoel dit winterseizoen wordt het EK veldlopen in Dublin, vertelde hij na afloop.

“Het voelde goed. Ik haalde een hoog tempo zonder echt diep te moeten gaan”, vertelde Kimeli. “Ik heb deze week nog hard getraind en helemaal niet afgebouwd voor deze wedstrijd, dus fris was ik niet.” De volgende wedstrijden op de planning van Kimeli zijn de CrossCup Relays in Berlare op 24 oktober, de CrossCup in Mol op 7 november en de EK-selectiewedstrijd in Roeselare op 28 november.

Kimeli maakt een hoofddoel van het EK veldlopen in Dublin op 12 december. “Vorig jaar is het EK niet doorgegaan. Het jaar daarvoor in Lissabon had ik er niet specifiek voor getraind en was ik nog achtste.” Nog een jaar eerder, in 2018, pakte Kimeli zilver in Tilburg. “Ik wil er echt nog eens naartoe pieken. Waarom niet nog eens voor een medaille gaan? Je weet natuurlijk niet wie er meedoet, dus ik ga mij niet op een specifieke plaats vastpinnen. Ik wil gewoon hard trainen en in topvorm aan de start staan in Dublin”, besluit de olympiër van de 5.000 en 10.000 meter.

