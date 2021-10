Ook Italiaans ProTeam Vini Zabù-KTM staat op ontploffen

Het lijkt erop dat Vini Zabù-KTM aan de allerlaatste profkoersen toe is. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meent te weten dat het ProTeam ophoudt te bestaan. Waardoor het aantal ProTeams in Italië met dat van Gianni Savio (volgend jaar Drone Hopper-Androni), Eolo-Kometa van de Contadors (Italiaans geregistreerd maar ook deels Spaans) en Bardiani-CSF-Faizané op drie dreigt terug te vallen.

Dit jaar telde de ploeg 24 renners. De bekendste is de sprinter Jakub Mareczko die al 44 profzeges. De Italiaan is een van de vier die in principe volgend jaar nog onder contract liggen.

Begin deze week staakte het Franse ProTeam Delko na Parijs-Tours met onmiddellijke ingang alle activiteiten. Met ook nog Qhubeka-Nexthash zwaar in de problemen en deze onheilstijding uit Italië ziet het er beroerd uit voor een sliert renners.

Volgens de Italiaanse wielersite Tuttobiciweb.it zou hoofdsponsor Vini Zabù zelf dicht bij een akkoord staan met Intermarché – Wanty Gobert van de tandem Bourlart – Van der Schueren en daar als een zijsponsor vanaf volgend seizoen fungeren. Het merk behoort tot de Farnese-groep die met Vini Fantini ook al eerder aansloot bij Israel Start-Up Nation.

Het Italiaanse ProTeam zelf zou verdwijnen in die vorm en eventueel terugkeren als een continentaal team of een kern van U23-renners.