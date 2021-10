Marc Madiot verwacht Thibaut Pinot opnieuw in de Tour

Ploegmanager Marc Madiot heeft er goede hoop op dat zijn kopman Thibaut Pinot op 1 juli aan de start staat van de 109de Tour de France in Kopenhagen. “Het ziet er goed uit, al kan je niet te ver vooruitblikken”, zei hij in een gesprek met radio RMC.

“De jongste wedstrijden voelde hij opnieuw zijn rug wat opspelen”, aldus de Bretoense baas van Groupama-FDJ. De ellende voor de 31-jarige Fransman begon in de Tour van vorig jaar toen hij in de openingsetappe in Nice hard viel. Na de Tour of the Alps van april trok hij een streep door de geplande Giro en hernam pas de tweede helft van augustus in de Ronde van de Limousin.

Madiot haalde de voorbije week wel een grote slag thuis. Romain Grégoire rijdt volgend jaar in de U23-kern van de Franse WorldTourploeg. De Europese kampioen en zilveren medaille van het WK bij de juniores in Leuven komt over van de opleidingskern van AG2T-Citroën. Groupama-FDJ U23 is effectief indrukwekkend met ook al Lenny Martinez, Eddy Le Huitouze en Britten als o.a. Finlay Pickering en Joseph Pidcock.