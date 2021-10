Cher daagt weduwe Sonny voor de rechter

I got you babe, The beat goes on en Bang bang (My baby shot me down). Het zijn allemaal hits van het duo Sonny en Cher. In 1964 begonnen ze samen te zingen, drie jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. In 1978 scheidden ze. Volgens de juridische klacht hebben Sonny en Cher een akkoord vastgelegd toen ze scheidden, om een gelijke opdeling te hebben van hun eigendommen. Daarbij hoort ook vijftig procent van de muziekrechten.

Cher en Sonny als zangduo. — © AP

Cher stelt nu dat Mary Bono dat akkoord schendt en haar recht op royalties ongedaan heeft gemaakt. Ze zegt dat het Bono Collection Trust haar vorige maand heeft gemeld dat ze stoppen met haar deel te betalen, wanneer de rechten verlopen zijn en dat ze niet langer het recht had om onder meer het gebruik van hun gezamenlijke nummers goed te keuren. Cher eist een schadevergoeding van een miljoen dollar en wil het akkoord uit de scheiding van 1978 bekrachtigen. (eadp)