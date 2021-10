Netflix ontslaat werknemer na lekken van interne gegevens rond special van Dave Chappelle

Netflix bevindt zich in woelig water nadat een special van comedian Dave Chappelle de gemoederen heeft beroerd op de werkvloer. Aanleiding daarvan zijn interne documenten, die nadien ook naar buiten zijn gelekt. De werknemer die verantwoordelijk zou zijn voor dat lek, is nu ontslagen.

“We hebben een werknemer laten gaan vanwege het delen van confidentiële, commercieel gevoelige informatie buiten het bedrijf”, verklaart Netflix in de Amerikaanse media. “We begrijpen dat de werknemer gemotiveerd is door ontgoocheling en gekwetst is door Netflix, maar een cultuur van vertrouwen en transparantie behouden, vormt de kern van ons bedrijf.” Die transparantie doelt vooral op de interne keuken van Netflix. De streamingdienst deelt data met werknemers, maar die is niet bedoeld voor de buitenwereld. Doen ze dat wel, dan kan dat volgens het bedrijfsbeleid leiden tot ontslag.

Bij die data, naar buiten gebracht door mediabedrijf Bloomberg, zat ook financiële info over de ‘The closer’-stand-upspecial van Dave Chappelle. Die zorgt voor heel wat beroering, omdat hij erin lacht met transgender personen en controversiële uitspraken van schrijfster J.K. Rowling verdedigt. De special zou volgens Bloomberg 24,1 miljoen dollar gekregen hebben, zijn vorige special Sticks & stones uit 2019, kreeg er 23,6 miljoen dollar. Dat is meer dan huidige tophit Squid game, waarvoor de streamingdienst 21,4 miljoen dollar neertelde.

“Geen schade naar de echte wereld”

Ted Sarandos, co-CEO, heeft in een memo de special van Chappelle verdedigd. Daarin stond het volgende: “We hebben een sterk geloof dat content op het scherm zich niet rechtstreeks vertaalt naar schade in de echte wereld.” Sarandos haalde er ook in aan dat figuren als de Australische comedienne Hannah Gadsby bijdragen bij de inspanningen van het bedrijf om de vertegenwoordiging van minderheden te verbeteren. Maar Gadsby reageerde woest. “Je betaalde me echt niet genoeg om om te gaan met de gevolgen in de echte wereld van haatspraak, wat je nu weigert te erkennen. Fuck you en je immorele algoritmecultuur.”

Honderden werknemers – transgender personen en zij die hen steunen – bij Netflix plannen intussen een werkstaking op 20 oktober vanwege de uitspraken van Sarandos. “Trans Lives Matter, Trans Rights Matter. En als organisatie slaagt Netflix er maar niet in om bezorgdheid te tonen voor onze missie om de wereld te entertainen door voortdurend content te brengen die onze gemeenschap schade toebrengt en voortdurend tekortschiet om inhoud te scheppen die trans content vertegenwoordigt en verheft. We kunnen en moeten beter doen!”, zegt de groep.

Opmerkelijk, Netflix zelf laat weten dat ze het aanmoedigt dat werknemers het openlijk tonen wanneer ze het oneens zijn met het gevoel dat het bedrijf naar buiten brengt.