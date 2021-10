Tientallen bewoners afgevoerd en agenten gewond bij ontruiming gekraakt gebied in Berlijn

Bij een grootschalige ontruiming van een gekraakt gebied in Berlijn zijn vrijdag politiemensen aangevallen en gewond geraakt. Meer dan vijfduizend mensen gingen de straat op in de Duitse hoofdstad om te protesteren tegen de actie tegen het links-anarchistische kampement genaamd Köpi, dat dertig jaar ongemoeid was gelaten.

De stemming bij de protesten, waarbij vuurwerk werd afgestoken en auto’s werden vernield, was volgens de politie heel agressief. Tientallen (woonwagen)bewoners van het kamp aan de Köpenicker Strasse zijn afgevoerd. Bij de operatie werden tweeduizend agenten ingezet en 21 mensen aangehouden.

De eigenaar van het terrein had de ontruiming nog via de rechter proberen te voorkomen. De bewoners wilden de ontruiming niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Er werd zelfs opgeroepen de stad in de as te leggen. Ook in Hamburg werd gedemonstreerd.

© Omer Messinger