Koppel overleden nadat tieners huis in brand steken: “Het was om een grapje uit te halen”

Tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Utrecht hebben de drie tieners - die in mei 2021 een huis in Hilversum in brand staken - toegegeven dat het als een grap bedoeld was. Het was de 17-jarige hoofdverdachte die de brand zou hebben aangestoken. Daarvoor kreeg hij hulp van de 21-jarige Suleiman el H. en de 21-jarige Wail el B. Zij zouden de benzine gekocht hebben en naar het huis gereden hebben. Suleiman H.werd vrijdag voorlopig vrijgelaten omdat hij geen strafblad heeft en het niet duidelijk is welke rol hij gespeeld heeft bij de fatale brand. “Als ik geweten had dat dit zou gebeuren, dan had ik het nooit gedaan”, zei hij. De 17-jarige ontkent nog steeds dat hij iets met de zaken te maken heeft. Hij werd in juli opgepakt en blijft voorlopig in de cel.

De drie konden opgespoord worden dankzij camera’s die de slachtoffers aan hun huis hadden gehanden omdat ze al langer getreiterd werden door enkele buurtbewoners.

(lto)