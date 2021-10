Neuville bouwt voorsprong uit in de Rally van Spanje

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) wonnen zaterdagochtend in de WK-rally van Spanje alle drie de klassementsritten en hebben in de stand nu 9 seconden voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 32 seconden en wordt op de huid gezeten door thuisrijder Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) die vierde is. Het verschil tussen de derde en vierde plaats bedraagt slechts 0,2 seconden.

Thierry Neuville vertelde vrijdagavond dat hij uitkeek naar de ritten van vandaag/zaterda die hem en zijn wagen nog beter zouden moeten liggen. De Belg had gelijk. Hij won alle drie de ritten op zaterdagvoormiddag en loopt in de stand uit tot 9 seconden op eerste achtervolger Elfyn Evans. “Tijdens de derde rit waren er veel cuts en heb ik het toch maar iets voorzichtiger aangepakt. Het risico om lek te rijden was iets te groot. Ook vandaag heb ik nog steeds last van onderstuur. Zonder dat zou ik nog sneller kunnen. Ik raak er niet van verlost. We moeten er blijven aan werken”, zei Neuville bij aankomst.

Elfyn Evans moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Neuville maar de Welshman vindt mogelijk een bondgenoot in Dani Sordo. De Spanjaard maakte zaterdagochtend 5,2 seconden goed op Ogier en volgt nu op 0,2 seconden van de Fransman. Bij een mogelijke positiewissel kan Evans zijn voordeel doen en de kloof in de WK-tussenstand ten opzichte van Ogier nog meer verkleinen.

Zaterdagnamiddag werken de rijders dezelfde lus van drie klassementsritten af. De dag wordt afgesloten met een korte klassementsrit in het stadscentrum van Salou.

(belga)